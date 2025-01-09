الشعور بالغثيان بعد تناول الحلويات .. إليك السبب

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

الشعور بالغثيان هو إحساس غير مريح في المعدة قد يؤدي إلى الرغبة في التقيؤ، وله أسباب متنوعة تتراوح من حالات بسيطة إلى مشكلات صحية معقدة. ويعاني بعض الأشخاص من الغثيان بعد تناول الحلويات.

يوضح الدكتور حماد أن السبب الرئيسي للشعور بالغثيان بعد تناول الحلويات هو ارتفاع مستوى السكر في الدم. يحدث هذا نتيجة تناول كميات كبيرة من السكريات دفعة واحدة، مما يؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر، وبالتالي حدوث الغثيان أو الدوار.

وأضاف حماد أن أعراض الغثيان تتفاقم عند تناول كميات مفرطة من السكريات أو الحلويات المقلية، التي تحتوي على زيت. كما أن هذه الحلويات تساهم في زيادة الحموضة والتهابات المعدة.

وتابع أستاذ التغذية العلاجية بأن هناك سببًا آخر للشعور بالغثيان بعد تناول الحلويات وهو عدم تحمل الجسم للسكر أو المعاناة من حساسية تجاهه. فقد يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في هضم أنواع معينة من السكر مثل اللاكتوز أو الفركتوز، مما يؤدي إلى الشعور بالغثيان.

وأشار أيضًا إلى أن مشكلات الجهاز الهضمي، مثل التهاب المعدة أو القولون العصبي أو ارتجاع المريء، يمكن أن تتفاقم نتيجة تناول السكريات، مما يزيد من احتمالية الشعور بالغثيان.

نصح الدكتور حماد باختيار الحلويات ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، مثل الشوكولاتة الداكنة، وتناولها بعد وجبة متوازنة تحتوي على الألياف الغذائية. هذه النصائح تساعد على تقليل تأثير السكريات على المعدة.

إذا كنت تعاني من غثيان بعد تناول الحلويات، فقد يكون السبب هو ارتفاع مستوى السكر في الدم أو مشكلات هضمية أخرى. من المهم اختيار الحلويات المناسبة وتناولها بحذر لتفادي هذه الأعراض.