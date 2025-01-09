نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: نسعى لأن تصبح مصر مركزا إقليميا لتداول الغاز… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 12:14 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر تعمل بقوة على تعزيز مكانتها كمركز إقليمي لتداول الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط، من خلال التعاون الوثيق مع دول الجوار، وخاصة قبرص واليونان.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، إلى أن القمة التي عقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس قبرص ورئيس وزراء اليونان كانت بمثابة خطوة مهمة نحو تعزيز هذا التعاون الإقليمي.

وتناول الاجتماع موضوع استقدام الغاز القبرصي إلى مصر، وهو ما يعزز المنظومة الطاقية المصرية ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في مجال الطاقة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء المصري أن هذا التعاون يعتبر جزءًا من استراتيجية مصر الطموحة لتوسيع دورها كمحور رئيسي في سوق الغاز الإقليمي والدولي، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي ويوفر فرصًا جديدة للتعاون بين الدول الثلاث.

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