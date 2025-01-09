قبل مواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ .. بايرن ميونخ يعلن غياب جمال موسيالا عن التدريبات

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 01:54 مساءً - أعلن بايرن ميونخ، اليوم الخميس، عن غياب نجمه، جمال موسيالا، عن تدريبات الفريق، بسبب المرض.

ويستعد البافاري لمواجهة بوروسيا مونشنغلادباخ، السبت المقبل، في الجولة 16، من الدوري الألماني.

وقال النادي الألماني في بيان رسمي: “لن يتمكن جمال موسيالا من المشاركة في تدريبات الفريق لمواجهة مونشنغلادباخ في البوندسليجا، حيث تقرر حصوله على راحة في الوقت الحالي بسبب إصابته بالأنفلونزا.. نتمنى لك الشفاء العاجل يا جمال”.

خلال الموسم الحالي، سجل موسيالا 14 هدفاً وصنع 6 في 22 مباراة مع بايرن ميونخ في مختلف المسابقات.