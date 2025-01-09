بيلينجهام يسجل هدف الملكي الأول في الدقيقة 63 "فيديو" فى شباك مايوركا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 9 يناير 2025 11:25 مساءً - سجل النجم الإنجليزي جود بيلينجهام، هدف ريال مدريد الأول في شباك نظيره فريق ريال مايوركا، خلال المباراة المقامة حاليا على ملعب "مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة)"، في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

مباراة الريال ضد ريال مايوركا

وجاء هدف بيلينجهام في الدقيقة 63 من زمن المباراة، بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس ريال مايوركا، لتصبح النتيجة تقدم ريال مدريد 1 - 0.

تشكيل الريال ضد ريال مايوركا

تشكيل ريال مدريد

حراسة المرمى: كورتوا.

الدفاع: فاسكيز، تشواميني، روديجر وميندي.

الوسط: بيلينجهام، فالفيردي وكامافينجا.

الهجوم: رودريجو، فينيسيوس جونيور ومبابي.

الريال ضد مايوركا

ويشارك ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، لكونه بطل الدوري الإسباني الموسم الماضي، بينما يشارك مايوركا بصفته وصيف كأس الملك، وتقام البطولة في السعودية للمرة الخامسة، على أن يخوض الفائز مباراة اليوم النهائي يوم الأحد المقبل.

ويخوض ريال مدريد "حامل اللقب" نسخة العام الماضي من السوبر الإسباني، المباراة وعينه على التأهل للنهائي من أجل حسم اللقب رقم 14 فى تاريخه، لمعادلة برشلونة "الغريم التقليدي"، الذي يعتلي قمة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولة.

ريال مدريد ضد مايوركا

ويدخل النادي الملكي، مواجهة ريال مايوركا بمعنويات عالية بعد بلوغه ثمن نهائي مسابقة كأس الملك بفوزه الكبير على مضيفه ديبورتيفا مينيرا من الدرجة الرابعة بخماسية نظيفة.

كما يحاول الريال الساعي إلى لقبه الثالث في الموسم الجديد بعد كأس السوبر الأوروبية الصيف الماضي وكأس إنتركونتيننتال أواخر الشهر الماضي، استغلال المعنويات المهزوزة لريال مايوركا عقب توديعه مسابقة الكأس بخسارته أمام مضيفه بونتيفيدرا أحد أندية الدرجة الثالثة.