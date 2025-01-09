فيفي عبده في بودكاست كلام عائلي: قلة تعليمي وفرته مع أولادي

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة فيفي عبده ضيفة في بودكاست كلام عائلي مع الفنان صدقي صخر ، وقالت فيفي عبده خلال الحلقة: الجمهور بالنسبالي حاجه مهمه أو ي، وبقالي 4 سنين بعيده عن الميديا.

وأضافت فيفي عبده: قلة تعليمي وفرتها في اولادي، أنا طلعت من المدرسة وانا في 3 ابتدائي ولكن عندي شهادة الحياة ودي صعبة أو ي ، ويعرض بودكاست كلام عائلي الجزء الثاني على يوتيوب، واستضاف صدقي صخر عدد كبير من النجوم المتخصصين عن عائلاتهم والعلاقات والاولاد والزواج وغيرها من مواضيع اجتماعيه، ومن أبرزهم: اشرف عبد الباقي، ليلى زاهر، جيهان الشماشرجي، وغيرهم من النجوم.

وفي سياق آخر، يشارك الفنان صدقي صخر في الموسم الرمضاني 2025 بمسلسل النص، والعمل من بطولة أحمد أمين، اسماء ابو اليزيد، حمزه العيلي، ساميه الطرابلسي، وعدد آخر من الفنانين، والمسلسل من إخراج حسام علي

وتعد احدث اعمال صدقي صخر مسلسل رقم سري، الذي حقق نجاح كبير، وهو من بطولة ياسمين رئيس، عمرو وهبة، نادين احمد، احمد الرافعي، محمد عبده، والعمل من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمود عبد التواب.

وقد انتهي صدقي صخر من تصوير فيلم قصر الباشا، والذي يقدم فيه شخصية نجيب الدسوقي، والعمل من بطولة أحمد حاتم، وحسين فهمي، وصدقي صخر، ومايان السيد، وأحمد فهيم، وأمير صلاح الدين، ومحمد القس، ونبيل عيسى، وحمزة العيلي، ونانسي صلاح، ومحمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تأليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.





كما شارك صدقي صخر في السباق الرمضاني 2024 بـ3 أعمال فنية هم كامل العدد + 1 ومسلسل فراولة ومسلسل لانش بوكس.