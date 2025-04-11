فيفي عبده ترد على شائعات استبدالها بفريدة سيف النصر في “العتاولة 2”

القاهرة - محمد ابراهيم -

أعربت الفنانة فيفي عبده عن تقديرها الكبير للفنانة فريدة سيف النصر، مؤكدةً أنها تعتبرها أختًا وصديقة مقربة، مشيرةً إلى أنها تكن لها كل الاحترام والحب، وفيما يتعلق بالجدل الذي أثير حول استبدالها بشخصية “سترة” التي قدمتها سيف النصر في الجزء الأول من مسلسل “العتاولة”، أكدت فيفي عبده أنها لا علاقة لها بهذه الشائعات، مشددةً على أن دور سيف النصر انتهى في الجزء الأول، بينما تقدم هي شخصية جديدة تمامًا في الجزء الثاني.

وأضافت فيفي عبده أنها دائمًا ما تضع نفسها في مكانة عالية وتعرف قيمتها جيدًا، مشيرةً إلى أنها لم تكن يومًا “سنيدة” لأحد وأنها دائمًا ما تكون البطلة في أعمالها الفنية.

من جانبها، أكدت الفنانة فريدة سيف النصر أن فيفي عبده لم تكن بديلًا لها في الجزء الثاني من “العتاولة”، مشيرةً إلى أن كل فنان لديه أسلوبه الخاص وبصمته التي يتركها في العمل. كما أكدت سيف النصر تقديرها الكبير لعبده واعتزازها بها.

كان يُعرض الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة” في موسم رمضان 2025، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم مثل أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، وهدى الإتربي، وهو من إخراج أحمد خالد موسى.