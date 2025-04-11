فيفي عبده تكشف سر جمالها: “التجارة مع الله” وأسرار العناية بالبشرة

القاهرة - محمد ابراهيم -

أثارت الفنانة فيفي عبده اهتمام جمهورها بالكشف سر جمالها، حيث أكدت في تصريحاتها الأخيرة في برنامج “أسرار النجوم” على “نجوم إف إم” أنها لم تجري أية عمليات تجميل في حياتها.



وأوضحت أن بشرتها من النوع الذي لا يقبل العمليات التجميلية، مما يجعلها تشعر بالخوف من هذه التجارب.

وأشارت فيفي عبده إلى أن “التجارة مع الله” هي السر الأكبر وراء جمالها، مؤكدةً أن الإيمان بالله والاهتمام بالروح له تأثير كبير على الجمال الخارجي، وأضافت أن الله يخلق هالة حول الشخص تجعله يظهر كالقمر في أعين الناس، ويمنحه حيوية لا تنتهي، كما تحدثت عن أهمية التقبل لكل مرحلة عمرية، موضحة أن كل سن له جماله الخاص.



فيفي عبده، التي لطالما كانت رمزًا للجمال والحيوية، تواصل التأكيد على أن العناية بالنفس والروح هي الأساس في الحفاظ على الجمال الدائم.



وكان آخر مشاركات فيفي عبده مسلسل "العتاولة 2" الذي عرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2025، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه وتصدر مؤشرات بحث جوجل.

أبطال مسلسل العتاولة 2

يضم "العتاولة 2" نخبة من النجوم، منهم:

- أحمد السقا في دور "نصار".

- طارق لطفي في دور "خضر".

- زينة في دور "حنة".

- باسم سمرة في دور "عيسى الوزان".

- فيفي عبده.

- نسرين أمين.

- مصطفى أبو سريع.

- هدى الإتربي.

- ثراء جبيل.

- مريم الجندي.

- أحمد كشك.

- مي القاضي.

- زينب العبد.



المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.



قصة مسلسل العتاولة 2

تدور أحداث "العتاولة 2" حول الشقيقين "خضر" (طارق لطفي) و"نصار" (أحمد السقا)، اللذين ورثا حياة الجريمة والسرقة عن والدهما، يواجه الشقيقان صراعات تؤدي إلى تدمير العائلة، خاصة بعد ظهور "عيسى الوزان" (باسم سمرة)، الذي يتبين أنه لم يمت في الجزء الأول.