نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سارة سلامة تخطف الأنظار بإطلالة جريئة وتتصدّر تريند جوجل من جديد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تصدّرت الفنانة سارة سلامة مؤشرات البحث على جوجل بعد نشرها صورًا جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع إنستجرام، حيث ظهرت بإطلالة جريئة مرتدية فستان جينز بسيط وأنيق، ودون مبالغة في الإكسسوارات، ما جعل إطلالتها محط إعجاب واسع من جمهورها ومتابعيها، الذين أشادوا بجمالها وجرأتها المعتادة.

وجاء هذا الظهور بعد فترة من الغياب النسبي عن الأضواء، ليعيد سارة سلامة إلى صدارة التريند من جديد، وسط تفاعل كبير على مواقع التواصل.

آخر أعمالها:

يُذكر أن سارة سلامة شاركت مؤخرًا في مسلسل "نقطة سودة" الذي عُرض في 2024 على قنوات MBC ومنصة "شاهد"، وقد أثارت ضجة بتغير واضح في ملامحها داخل العمل، مما دفع الجمهور للتساؤل عن خضوعها لتجميل.

المسلسل من بطولة أحمد مجدي، أحمد فهمي، نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد بدير، سماح أنور، وأشرف عبد الغفور، ومن تأليف ورشة كتابة تحت إشراف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

