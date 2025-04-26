نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ترامب يفاجئ نتنياهو: "كونوا طيبين مع غزة.. الناس هناك يتألمون" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في تصريحات لافتة أدلى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الجمعة، كشف توجيهه رسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، داعيًا إياه إلى التحلي بالرحمة تجاه سكان قطاع غزة، مؤكدًا أن "هؤلاء الناس يعانون". وجاءت تلك التصريحات خلال حديثه إلى الصحفيين أثناء توجهه إلى الفاتيكان للمشاركة في جنازة البابا فرنسيس.

وأوضح ترامب أن موضوع غزة كان حاضرًا في نقاشاته الأخيرة مع نتنياهو، قائلًا: "طُرح موضوع غزة، وقلت له: علينا أن نكون جيدين مع غزة، لأنهم يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية". وأضاف أن واشنطن تتابع أوضاع القطاع عن كثب وتقدم الدعم قدر الإمكان.

يأتي هذا التصريح في وقت تواصل فيه الحكومة الإسرائيلية تشديد الحصار المفروض على غزة، خاصة منذ مطلع الشهر الماضي، حيث تم منع دخول المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط على حركة حماس لقبول شروط تل أبيب لتمديد وقف إطلاق النار. وهو ما زاد من حدة الأزمة التي يعاني منها أكثر من مليوني فلسطيني داخل القطاع المحاصر.

وكان ترامب قد أبدى في أكثر من مناسبة رغبته في أن يكون للولايات المتحدة دور مباشر في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن "وجود قوة سلام أمريكية تسيطر على القطاع سيكون أمرًا جيدًا"، واصفًا إياه بـ "قطعة الأرض المهمة للغاية". تصريحات ترامب أثارت تفاعلًا واسعًا، بين من يرى فيها تغيرًا نسبيًا في نبرة واشنطن، ومن يعتبرها مجرد ورقة ضغط دبلوماسية جديدة.