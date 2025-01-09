كأس السوبر الإسباني: ريال مدريد يلحق بـ برشلونة إلى النهائي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 11:48 مساءً - تأهل ريال مدريد إلى المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني بعد فوزه في نصف النهائي على ريال مايوركا بثلاثة أهداف دون مقابل.

وانتظر ريال مدريد حتى الدقيقة (63) حيث نجح جود بيلنجهام بإنهاء صمود دفاع مايوركا، وأتبعه لاعب مايوركا مارتن فليجانت خطأ في مرماه (د 90) ورودريجو (د 90 +5).

وسيلتقي ريال مدريد في المباراة النهائية يوم 12 كانون الثاني الجاري فريق برشلونة والذي سبقه إلى المباراة النهائية على حساب أتلتيك بلباو 2-0