كارلو أنشيلوتي: بيلينجهام وفالفيردي يعانيان من (حمل عضلي) زائد

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 10 يناير 2025 07:00 صباحاً - تحدث كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، عن فوز فريقه 3-0 على ريال مايوركا في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، وعلّق على محاولات اشتباك اللاعبين فيما بينهم بعد نهاية المباراة قائلاً: لم يكن هناك ضرورة للدخول في هذه المشاحنات مع نهاية المباراة.. لقد فعلوا شيئاً غير ضروري… حاولت تهدئة الأمور مع مافيو، ولم يحدث شيء، ولا ألوم لاعبينا أو لاعبي مايوركا.

وعن المباراة، قال: بدأنا بشكل جيد، لكننا لم نسجل، خاصة أن مايوركا دافع جيداً حتى الدقيقة الأخيرة.

وعن إصابات لاعبيه في تلك المباراة أكد كارلو أنشيلوتي أن لاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني بحالة جيدة، مؤكداً أن الطبيب فضل إخراجه من الملعب، لتفادي المجازفة به بعد الاصطدام.

وأشار أنشيلوتي أشار إلى معاناة الثنائي جود بيلينجهام وفيدي فالفيردي من حمل عضلي، نظراً لارتفاع نسق المباراة.