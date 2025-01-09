طريقة تحضير صينية البطاطس بالدجاج والخضار

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 11:48 مساءً - مقدمة

تُعد صينية البطاطس بالدجاج والخضار من أشهى الأطباق الصحية والشهية التي يمكن تحضيرها بسهولة وسرعة. تُقدم هذه الوصفة وجبة متكاملة تضم البروتينات من الدجاج، والكربوهيدرات من البطاطس، والعديد من الفيتامينات والمعادن من الخضروات المتنوعة. يمكن تقديمها كوجبة رئيسية في الغداء أو العشاء.

المكونات اللازمة

لتحضير هذه الوجبة الشهية، نحتاج إلى المكونات التالية:

4 قطع من صدور الدجاج أو الأفخاذ، حسب الرغبة

4 حبات من البطاطس متوسطة الحجم، مقطعة إلى شرائح

2 حبة فلفل رومي ملون (أحمر وأصفر)، مقطعة إلى شرائح

1 بصلة كبيرة، مقطعة إلى شرائح

2 حبة جزر، مقطعة إلى شرائح

3 فصوص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

1 ملعقة صغيرة من البابريكا

1 ملعقة صغيرة من الكمون

1 ملعقة صغيرة من الكركم

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

½ ملعقة صغيرة من القرفة (اختياري)

1 كوب من مرق الدجاج أو الماء

خطوات التحضير

تتبيل الدجاج

ابدأ بالخطوة الأولى وهي تتبيل الدجاج. في وعاء كبير، ضع قطع الدجاج وأضف إليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، الثوم المفروم، البابريكا، الكمون، الكركم، القرفة، الملح، والفلفل الأسود. اخلط المكونات جيدًا حتى تتغلف قطع الدجاج بالكامل واتركها جانبًا لمدة 15 إلى 30 دقيقة لتتشرب النكهات.

إعداد الصينية

قم بتجهيز صينية الفرن العميقة من خلال مسحها بملعقة من زيت الزيتون. ثم، ابدأ برص الخضروات حيث تُوزع شرائح البطاطس كطبقة في الأسفل تليها شرائح البصل والفلفل والجزر. رُشّ القليل من الملح والفلفل الأسود على الخضار.

إضافة الدجاج وإدخال الصينية الفرن

ضع قطع الدجاج المتبلة فوق طبقة الخضار ورتبها بشكل متساوٍ. بعد ذلك، اسكب كوب مرق الدجاج أو الماء على المكونات. غطّ الصينية بورق الألمنيوم لضمان طهي المكونات بالتساوي وعدم جفافها.

الطهي والتقديم

سخّن الفرن مسبقاً على درجة حرارة 200 درجة مئوية (392 فهرنهايت)، ثم ضع الصينية فيه للطهي لمدة 45 إلى 60 دقيقة حتى ينضج الدجاج وتُصبح البطاطس طرية. يمكنك إزالة ورق الألمنيوم في آخر 10 دقائق لتحمير وجه الصينيّة. قدم الطبق ساخناً بالأعشاب الطازجة أو البقدونس المفروم حسب الرغبة.

ختاماً

تُعد هذه الوصفة خياراً مثالياً لمن يبحثون عن وجبة غذائية متكاملة وسريعة التحضير، فهي ليست فقط شهية بل مغذية ومناسبة لمختلف الفئات العمرية. لا تتردد في تجربة هذه الوصفة ومشاركتها مع العائلة والأصدقاء لتستمتع بمذاقها الرائع وخياراتها الصحية المتنوعة.