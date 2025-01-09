مانشستر سيتي يقترب من حسم صفقة برازيلية

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 01:54 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن نادي مانشستر سيتي يقترب من حسم التعاقد مع المدافع البرازيلي، فيتور ريس، لاعب بالميراس، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ويعد فيتور ريس (18 عاماً) من أبرز المواهب في البرازيل على صعيد خط الدفاع، ويحظى باهتمام العديد من الأندية.

وبالإضافة لنادي مانشستر سيتي، فإن ريال مدريد يعد من أبرز الأندية المهتمة كذلك بالحصول على اللاعب، ولكن النادي الإنكليزي يقترب من حسم الصفقة.

ووفقاً لما ذكره فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، فإن السيتي أكمل الاتفاق مع فيتور ريس ووكيله، وأصبح العقد جاهزاً للتوقيع.

وأكد الصحفي الإيطالي، أن مانشستر سيتي يجري مفاوضات مع بالميراس لإتمام الصفقة، مقابل 40 مليون يورو، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ويسعى السيتي لتعزيز صفوفه بأكثر من صفقة، لمحو الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق، خلال الفترة الأخيرة.