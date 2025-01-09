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نعرض لكم الان تفاصيل خبر تباطؤ التضخم في الصين عند أقل مستوى منذ أبريل 2024 من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الخميس 9 يناير 2025 02:15 مساءً - سي ان بي سي _ تباطأ التضخم في الصين خلال ديسمبر، فيما واصلت أسعار المنتجين انكماشها وسط ضعف الطلب الاقتصادي.
وبحسب البيانات الصادرة اليوم الخميس التاسع من يناير، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.1% في الشهر الماضي، على أساس سنوي، مقابل زيادة بنسبة 0.2% في نوفمبر.
وبذلك فإن التضخم لدى الدولة صاحبة ثاني أكبر اقتصاد في العالم كان عند أضعف وتيرة منذ أبريل الماضي.
هذا وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6% في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضا مع التوقعات.
أما على صعيد التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، فقد ارتفع بنحو 0.4% الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3% في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.
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وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة وارتفاع الديون وتهديدات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.
وفيما يتعلق بمؤشر أسعار المنتجين، فقد تراجع 2.3% على أساس سنوي في ديسمبر مقابل هبوط بواقع 2.5% في نوفمبر وانخفاض متوقع بنسبة 2.4%. وهو ما يمثل التراجع للشهر الـ27 على التوالي.
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