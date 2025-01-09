العالم اليوم - الإمارات تتسلم المتهم عبد الرحمن القرضاوي من لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يناير 2025 11:17 مساءً - تسلمت دولة الإمارات من السلطات المختصة في لبنان المتهم عبد الرحمن القرضاوي، بناء على طلب التوقيف المؤقت الصادر بحقه من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب-إدارة الملاحقة والبيانات الجنائية.

والطلب مقدم من قبل الجهات المختصة في دولة الإمارات، لارتكابه أعمالا من شأنها إثارة وتكدير الأمن العام، حسبما أعلنت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وجاء أمر التسليم "بناء على تقديم طلب تسليم من السلطة المركزية بدولة الإمارات المتمثلة بوزارة العدل إلى السلطة المركزية بجمهورية لبنان وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل والقوانين والتشريعات الوطنية لكلا البلدين".

وأكدت دولة الإمارات على "وقوفها بحزم ضد كل من يستهدف أمنها واستقرارها، وأنها لن تتوانى عن ملاحقة المطلوبين واتخاذ الإجراءات القضائية في حقهم".