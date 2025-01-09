مانشستر يونايتد يمدد عقد ديالو

مانشستر يونايتد يمدد عقد ديالوأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم، تمديد عقد اللاعب الإيفواري أماد ديالو حتى 2030.

ونجح اللاعب /22 عاما/ في تقديم مستوي جيد مع مانشستر يونايتد خلال المباريات التي شارك فيها، حيث خاض بقميص النادي 50 مباراة سجل خلالها 9 أهداف منذ انضمامه في بداية عام 2021 قادما من أتالانتا الإيطالي.

ووصل ديالو إلى مرحلة مهمة خلال الموسم الحالي تحت إشراف المدرب الحالي البرتغالي روبن أموريم الذي تسلم مهامه الفنية في نوفمبر الماضي، حيث نجح ديالو في حجز موقع ضمن التشكيلة الأساسية للفريق وتمكن من تسجيل أهداف هامة ومؤثرة منها هدف الفوز في الدقيقة 90 خلال مباراة الديربي أمام مانشستر سيتي حامل لقب الدوري، والتي انتهت لصالح مانشستر يونايتد بهدفين لهدف.

كما نجح في تسجيل هدف التعادل أمام ليفربول متصدر الدوري هذا الموسم خلال اخر مباراة جمعت الفريقين بالبطولة والتي انتهت بهدفين لكلا منهما.

وسجل اللاعب 6 أهداف هذا الموسم، كما فاز بجائزة لاعب الشهر في النادي مرتين.

الجدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثالث عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة.