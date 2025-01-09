نجوى كرم تستعد لإحياء حفل غنائي ضخم في سلطنة عمان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 10:51 مساءً - متابعة – علي حسام ضعون

تستعد الفنانة اللبنانية نجوى كرم، المعروفة بـ”شمس الأغنية العربية”، لإحياء حفل غنائي كبير في سلطنة عمان. سيقام الحفل في العاصمة مسقط، على مسرح مدينة العرفان بمركز عُمان للمؤتمرات والمعارض، بتاريخ 24 يناير 2025.

أغنية “يلعن البعد” تواصل نجاحها:

تزامنًا مع إعلان الحفل، لا تزال أغنية نجوى كرم الجديدة “يلعن البعد” تحقق نجاحًا كبيرًا وتتصدر قوائم الأغاني الأكثر استماعًا. فقد حصدت الأغنية ملايين المشاهدات على مختلف المنصات، وحظيت بتفاعل كبير من الجمهور الذي أعجب بكلماتها المعبرة وإيقاعها المميز.

جولة غنائية عالمية:

يأتي حفل مسقط ضمن جولة غنائية عالمية أعلنت عنها نجوى كرم مؤخرًا. فقد أحيت الفنانة حفلات ناجحة في الإمارات العربية المتحدة، وحالياً تستعد لحفلها في سلطنة عمان، وبعد ذلك ستتوجه إلى العاصمة الهولندية أمستردام لإحياء حفل كبير أمام جمهورها العربي والأوروبي.

ما الذي يميز حفل نجوى كرم في مسقط؟

أجواء احتفالية: يعد الحفل فرصة للجمهور العماني والعربي للاستمتاع بأجواء احتفالية مميزة مع أغاني نجوى كرم المميزة.

مجموعة متنوعة من الأغاني: ستقدم نجوى كرم خلال الحفل باقة متنوعة من أغنياتها القديمة والجديدة، لتلبية أذواق جميع الحضور.

فرصة للقاء النجمة: سيكون الحفل فرصة للجمهور للقاء نجوى كرم والتعبير عن حبهم وإعجابهم بها.

لماذا تحظى نجوى كرم بشعبية كبيرة؟

صوت مميز: تتميز نجوى كرم بصوت قوي وجميل تمكنها من أداء مختلف الألوان الغنائية.

كاريزما عالية: تتمتع نجوى كرم بشخصية جذابة وكاريزما عالية تجعلها محط أنظار الجمهور.

أغاني متنوعة: تقدم نجوى كرم مجموعة متنوعة من الأغاني التي تناسب جميع الأذواق.

هذا ويعتبر حفل نجوى كرم في سلطنة عمان حدثًا فنيًا مهمًا، حيث يمثل فرصة للجمهور للاستمتاع بأداء فنانة عربية من الطراز الأول. كما يعكس نجاح أغنية “يلعن البعد” وشعبية نجوى كرم الكبيرة في الوطن العربي والعالم.