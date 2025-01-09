خافيير تيباس: أين قناة ريال مدريد؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 01:54 مساءً - وجه خافيير تيباس، رئيس رابطة الليجا، انتقادات عديدة للمجلس الأعلى للرياضة في إسبانيا، بعد قراره بشأن قضية ثنائي برشلونة، داني أولمو وباو فيكتور.

وكانت رابطة الليجا والاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفضا تسجيل الثنائي بعد نهاية المهلة المحددة لإتمام الأخير، ولكن المجلس الأعلى للرياضة منح برشلونة الإذن بتسجيل الثنائي بشكل احترازي حتى البت النهائي بالقضية، خلال الأشهر المقبلة.

وكتب تيباس في رسالة أطلق عليها عنوان: “الفصل الأول من هذه المسرحية الهزلية”.

وقال تيباس: “يظهر هذا القرار جهلاً عميقاً بشأن كيفية إدارة التصاريح المسبقة والتراخيص شبه النهائية. ألم تكن هناك اتفاقات سابقة في هذه المؤسسات؟”.

وأكمل: “القرار لم يلحظ بأي شكل من الأشكال المواد في لوائح الاتحاد الإسباني لكرة القدم التي تمنع منح تراخيص للاعبين، وهي جوهر القضية وليست الرقابة المالية.. هل هو نسيان متعمد؟”.

وأكد تيباس: “المجلس الأعلى للرياضة، وخاصة رئيسه، بإعطائه التعليمات المناسبة، يبدو أنه يهدف منذ فترة طويلة إلى تفكيك الأنظمة التي تعمل في الليجا وتحظى بدعم الأغلبية العظمى من الأندية”.

وأتم: “يبدو أن رئيس المجلس الأعلى للرياضة يستمع إلى صوت واحد فقط، لا يمثل كرة القدم الاحترافية الإسبانية. وهذا الصوت، الغريب، يلتزم الصمت المتواطئ في هذه القضية. أين هي قناة ريال مدريد التلفزيونية الآن؟”.

ودائماً ما انتقدت قناة ريال مدريد قرارات رابطة الليجا وحكام الدوري الإسباني، ولكنها التزمت الصمت بقضية داني أولمو.