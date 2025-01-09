ماذا يحدث لجسمك عند تناول الموز البني؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 08:52 مساءً - متابعة: نازك عيسى

كثير من الأشخاص يلقون الموز في سلة القمامة عندما يتحول لونه من الأصفر إلى البني، ظنًا منهم أنه أصبح غير صالح للاستهلاك. لكن، في الواقع، قد يحمل الموز البني فوائد صحية كبيرة إذا تم تناوله بشكل صحيح.

تعزيز المناعة:

يحتوي الموز البني على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة التي تساعد في تقوية جهاز المناعة. كما أن هذه المضادات تساهم في الحماية من تلف الخلايا عبر تقليل تأثير الشوارد الحرة في الجسم.

دعم صحة القلب:

يسهم الموز البني في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية بفضل محتواه العالي من البوتاسيوم والماغنيسيوم، والذين يلعبان دورًا مهمًا في تنظيم ضغط الدم. كما يساعد الموز البني في تقليل مستويات الكوليسترول.

سهولة الهضم:

يتحول النشا الموجود في الموز إلى سكر مع نضوجه، مما يجعل الموز البني سهل الهضم، مما يجعله مناسبًا للأشخاص الذين يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.

مضاد للحموضة:

يمتلك الموز البني خصائص تساعد في حماية بطانة المعدة من الأحماض الضارة، كما أنه فعال في السيطرة على الحموضة.

الوقاية من السرطان:

يساهم الموز البني في الوقاية من السرطان ليس فقط بسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة، ولكن أيضًا بسبب مادة تُسمى “عامل النخر” التي توجد في قشرة الموز، والتي تمنع نمو الخلايا السرطانية وانتشارها. وفي دراسة أظهر الباحثون أن البقع السوداء على الموز البني تحتوي على هذه المادة، التي تسهم في تدمير الخلايا المسببة للسرطان.

يمكنك تناول الموز البني بأمان والاستفادة من فوائده الصحية العديدة طالما لم تظهر عليه أي علامات فساد.