نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدفاع المدني السوري: بدء عمليات حفر بجانب بئر ارتوازية سقط فيها طفل شرقي إدلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الدفاع المدني السوري، في بيان مساء يوم الخميس، إنهم تلقوا بلاغا بسقوط طفل في بئر ارتوازية في قرية طويل الشيح شرقي إدلب.

وأضاف الدفاع المدني السوري أن المعلومات الأولية تفيد بأن الطفل الذي سقط في بئر ارتوازية بقرية طويل الشيح شرقي إدلب يدعى جود الحميدي ويبلغ من العمر 8 سنوات، مؤكدا أنه على قيد الحياة.

وذكر الدفاع المدني أن الطفل عالق على عمق نحو 50 مترا في جسم البئر.

وأشار إلى أن فرق الدفاع المدني ضخت الأوكسجين، مبينا أنه لم يكن هناك علامات حيوية للطفل شاهدتها الفرق عبر الكاميرا التي أنزلتها في جسم البئر.