نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الروسية ترحب بحل الأزمة الرئاسية في لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت وزارة الخارجية الروسية أن انتخاب رئيس جديد في لبنان يفتح آفاق تعزيز الاستقرار السياسي الداخلي في البلاد، مشيرة إلى أن موسكو ترحب بحل الأزمة الرئاسية المستمرة منذ عام 2022.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان: "ترحب موسكو بحل الأزمة الرئاسية التي استمرت منذ أكتوبر 2022".

وأضافت: "هذا يفتح آفاقا لتعزيز الاستقرار السياسي الداخلي في لبنان وتصحيح الوضع الاجتماعي والاقتصادي الصعب في البلاد، كما أن روسيا تدعم الجهود الرامية إلى ضمان الوحدة والسلم في لبنان".

وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو ملتزمة بمواصلة تطوير العلاقات الروسية اللبنانية والتنسيق الوثيق للجهود الرامية إلى ضمان السلام والأمن في الشرق الأوسط.

ووجه العديد من القادة العرب والأجانب اليوم الخميس، التهنئات والتبريكات لقائد الجيش اللبناني جوزيف عون، بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية.

وانتخب مجلس النواب اللبناني في وقت سابق من اليوم، قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للجمهورية، ليكون الرئيس الـ14 للبلاد بعد شغور المنصب منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في أكتوبر 2022.