7 أسباب صادمة لآلام الظهر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 08:56 صباحاً - مقدمة

آلام الظهر تعد من أكثر المشاكل الصحية شيوعًا التي تواجه العديد من الأشخاص حول العالم. يعاني الكثيرون من هذه الآلام بشكل يومي، وقد تكون الأسباب وراءها غير متوقعة لدى الأغلبية. سنستعرض في هذا المقال بعض الأسباب الصادمة التي يمكن أن تؤدي إلى آلام في الظهر وكيف يمكن التعامل معها والوقاية منها.

أسباب غير متوقعة لآلام الظهر

يعتقد الكثيرون أن آلام الظهر ناتجة فقط عن حمل الأوزان الثقيلة أو الجلوس في أوضاع خاطئة، ولكن هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تكون غير متوقعة تمامًا.

1. التوتر والضغوط النفسية

التوتر والقلق يمكن أن يتسببان في توتر العضلات، وخاصة عضلات الظهر. عندما يكون الجسم في حالة توتر مستمرة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى آلام مزمنة في المنطقة القطنية والعنقية من العمود الفقري.

2. نمط الحياة المستقر

الجلوس لفترات طويلة دون حركة يمكن أن يؤدي إلى ضعف في العضلات الداعمة للظهر. لذلك، فإن عدم ممارسة النشاط البدني يمكن أن يساهم بشكل كبير في زيادة احتمالية الإصابة بآلام الظهر.

3. السرير أو المرتبة غير المريحة

النوم على مرتبة غير مناسبة يمكن أن يؤدي إلى آلام في الظهر عند الاستيقاظ. يجب اختيار مراتب تدعم العمود الفقري بشكل صحيح وتساعد في توزيع وزن الجسم بالتساوي.

4. استخدام الأجهزة الإلكترونية

الجلوس لفترات طويلة أمام الحاسوب أو استخدام الهاتف الذكي نتيجة لعادات غير سليمة في الوضعية يمكن أن يؤدي إلى ضغوط على الرقبة والظهر، مما يسبب آلامًا على المدى الطويل.

5. نقص فيتامين د والكالسيوم

يلعب فيتامين د والكالسيوم دورًا مهمًا في صحة العظام. نقص هذه الفيتامينات يمكن أن يؤدي إلى ضعف في العظام وزيادة خطر الإصابة بآلام الظهر.

6. ارتداء الأحذية غير المناسبة

الأحذية ذات الكعب العالي أو التي لا تدعم القدم بشكل جيد يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في طريقة المشي، مما يضع ضغطًا إضافيًا على الظهر والأربطة.

7. الحمل والوزن الزائد

الوزن الزائد يمكن أن يزيد من الضغط على العمود الفقري، مما يؤدي إلى آلام في الظهر. بالإضافة إلى ذلك، فإن الحوامل يعانين أيضًا من آلام في الظهر بسبب زيادة الوزن وتغير مركز الثقل في الجسم.

كيفية الوقاية من آلام الظهر

بما أن معرفة الأسباب نصف العلاج، إليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في الوقاية من آلام الظهر:

ممارسة الرياضة بانتظام لتقوية العضلات والحفاظ على مرونة الجسم.

تجنب الجلوس لفترات طويلة، والحفاظ على وضعية جلوس صحية.

الحصول على قسط كافٍ من النوم على مرتبة تدعم الجسم بشكل صحيح.

التأكد من أن الأحذية مريحة وتدعم القدم بشكل جيد.

اتباع نظام غذائي متوازن يضمن حصول الجسم على الفيتامينات الضرورية.

ممارسة تقنيات الاسترخاء لتقليل التوتر والضغط النفسي.

خاتمة

آلام الظهر قد تكون ناتجة عن أسباب غير متوقعة كما رأينا، لكن الوقاية منها ممكنة من خلال اتباع بعض النصائح البسيطة. الحفاظ على صحة الظهر له تأثير مباشر على جودة الحياة، لذا من المهم الاهتمام به ومعالجة أية مشكلة تظهر في وقت مبكر.