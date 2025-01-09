نجيب ساويرس يُلقي كلمة أثناء حفل جائزة ساويرس الثقافية

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أحمد جودة - القاهرة -



ألقى المهندس نجيب ساويرس، مؤسس جائزة ساويرس الثقافية، كلمة خلال فعاليات الحفل الختامي للدورة العشرين من الجائزة، الذي أُقيم اليوم بحضور نخبة من الوزراء والسفراء والشخصيات العامة والفنانين.

في كلمته، أعرب ساويرس عن فخره باستمرار الجائزة على مدار عقدين، مشيرًا إلى دورها الرائد في دعم الإبداع الأدبي والفني في مصر، وأكد أن الجائزة تسعى دائمًا لاكتشاف المواهب الواعدة وتشجيعها على تقديم المزيد من الأعمال المميزة.

نجيب ساويرس



حيث قال نجيب ساويرس: "رغم تعبي اليوم إلا أنني لم اقدر ان لا آتي هذه المناسبة الهامة التي اتوجدت منذ 20 عامًا، أود توجيه الشكر إلى محمد أبو الغار لمساعدته الشديدة ومساندته لمؤسسة ساويرس، كما إن الوطن العربي ينظر إلى مصر من الناحية الفنية، وعندما يذهب إلى تونس يسأله الناس عن عادل إمام وهذه أشياء تدل على عظمة مصر".

كما وجه ساويرس شكره للجنة التحكيم والمشاركين والحضور، مشددًا على أهمية الثقافة والفنون في النهوض بالمجتمع وتعزيز هويته، وأشار إلى أن الجائزة ليست مجرد احتفاء بالمواهب، بل هي رسالة أمل وإلهام للأجيال الجديدة.

الحفل شهد أيضًا فقرات فنية متميزة، من بينها عرض لفرقة “المصريين” بقيادة الموسيقار هاني شنودة، وأداء للفنانة التونسية آمال المثلوثي، مما أضاف لمسة فنية راقية للأمسية.



من أبرز ضيوف الشرف لهذا العام، الفنانة القديرة ليلى علوي، التي تُعتبر من أهم رموز الفن المصري، والتي قدمت إسهامات بارزة في الساحة الفنية، كما ستتولى الإعلامية المتميزة جاسمين طه مهمة تقديم فقرات الحفل، مؤكدةً أن الحفل سيكون امتدادًا لمسيرة الجائزة في دعم الإبداع الأدبي والفني وإبراز المواهب الشابة التي تساهم في إثراء المشهد الثقافي في مصر.

نبذة عن الدورة العشرين

تأتي الدورة العشرون لجائزة ساويرس الثقافية هذا العام مع إقبال غير مسبوق، حيث تقدّم للمسابقة أكثر من 900 عمل في مختلف الفروع، مما يعكس المكانة الكبيرة للجائزة كمنصة رئيسية تحتضن التنوع الإبداعي وتشجع على الابتكار الفني والأدبي، وتُعد الجائزة بمثابة احتفال سنوي يهدف إلى تكريم المبدعين ودعمهم، مع التأكيد على أهمية الفن والكلمة في تحقيق التغيير وصناعة المستقبل للأجيال القادمة.