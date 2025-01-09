نشكركم على متابعتكم خبر دوري زين الكويتي (10): القادسية يستقبل الكويت على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج
تُستأنف اليوم، الخميس، مباريات المرحلة العاشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلتقي التضامن مع اليرموك الساعة 17:35 بتوقيت مكة المكرمة، والقادسية مع الكويت الساعة 19:50.
أمس، فاز الفحيحيل على خيطان 1-0 في افتتاح مباريات هذه الجولة.
ترتيب فرق المقدمة
1- الكويت: 27 نقطة
2- العربي: 24 نقطة
3- الفحيحيل: 17 نقطة
4- القادسية: 16 نقطة
5- السالمية: 14 نقطة