دوري زين الكويتي (10): القادسية يستقبل الكويت

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 08:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تُستأنف اليوم، الخميس، مباريات المرحلة العاشرة من دوري زين الكويتي بكرة القدم، حيث يلتقي التضامن مع اليرموك الساعة 17:35 بتوقيت مكة المكرمة، والقادسية مع الكويت الساعة 19:50.

أمس، فاز الفحيحيل على خيطان 1-0 في افتتاح مباريات هذه الجولة.

ترتيب فرق المقدمة

1- الكويت: 27 نقطة

2- العربي: 24 نقطة

3- الفحيحيل: 17 نقطة

4- القادسية: 16 نقطة

5- السالمية: 14 نقطة