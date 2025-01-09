7 علامات فاضخة تُشير إلى أن شريكك “نرجسي”

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 08:56 صباحاً - كيف تتعرف على شريك نرجسي: علامات خطيرة لا يجب تجاهلها

تعتبر العلاقات العاطفية من أهم الجوانب في حياتنا، فهي تمنحنا الأمان والدعم العاطفي. لكن عندما يكون الشريك نرجسياً، يمكن أن تتحول هذه العلاقة إلى عبء كبير. النرجسية ليست مجرد حب الذات، بل هي اضطراب يعكس تصرفات يمكن أن تكون جارحة ومؤذية للشريك الآخر. في هذا المقال، سنناقش بعض العلامات الفاضحة التي تشير إلى أن شريكك قد يكون نرجسياً.

التلاعب العاطفي

النرجسيون مهرة في التلاعب بمشاعر الآخرين بغية السيطرة عليهم والهيمنة عليهم. قد يقومون باستخدام السحر والكلام المعسول في بعض الأوقات، ولكنهم يعودون سريعاً للتصرف ببرود ولؤم لتحقيق أهدافهم.

الإشعار بالذنب: يعتمد النرجسي على خلق الإحساس بالذنب لدى شريكه لكي يجعله يستمر في العلاقة.

يعتمد النرجسي على خلق الإحساس بالذنب لدى شريكه لكي يجعله يستمر في العلاقة. التقدير المتناقص: سيحاول النرجسي التقليل من شأن الشريك وجعله يشعر بعدم الأهمية.

التركيز على الذات بشكل مفرط

النرجسي دائماً يضع نفسه في المرتبة الأولى. يعتبر نفسه مركز الكون ويتوقع من الجميع أن يعامله بناءً على ذلك. قد تلاحظ أنه يتحدث باستمرار عن إنجازاته واهتماماته دون أن يعير اهتماماً لمشاعرك أو اهتماماتك.

رفض المسؤولية

غالباً ما يتجنب النرجسي تحمل المسؤولية عن أفعاله ويلقي اللوم على الآخرين في أي مشكلة. قد تجده سريعاً في تقديم الأعذار وتوجيه الاتهامات بدل الاعتراف بتقصيره.

الغيرة والسيطرة

يميل النرجسي إلى الشعور بالغيرة المفرطة، مما ينتج عنه محاولة السيطرة على الشريك وتحجيم حريته. قد يبدأ بفرض قيود على حياتك الاجتماعية أو مراقبة اتصالاتك الشخصية.

عدم التعاطف

القدرة على التعاطف مع الشريك تعد من أهم خصائص العلاقة السليمة. لكن النرجسي يفتقر إلى هذه القدرة، حيث لا يهمه سوى احتياجاته الخاصة ويتجاهل تماماً مشاعر الآخرين.

السعي المستمر للإعجاب

يبحث النرجسي دائماً عن التقدير والإعجاب من المحيطين به. يجد صعوبة في تلقي الانتقادات، وحتى تلك البناءة منها، وقد يلجأ إلى المديح الزائف للتأكيد على تصوره لنفسه.

التقلب العاطفي

النرجسي لديه شخصية متقلبة، حيث قد يكون متحمساً وداعماً في لحظة، ثم يتحول إلى بارد وقاسٍ في اللحظة التالية. هذا التقلب يمكن أن يترك الشريك في حيرة مستمرة وتوتر دائم.

في الختام، إذا كنت تشعر أن شريكك يظهر هذه العلامات بشكل متكرر، قد يكون من المهم التفكير جدياً في مستقبل هذه العلاقة. صحتك النفسية والعاطفية تستحق أن تكون في مقدمة الاهتمامات، فلا تتردد في البحث عن الدعم عند الحاجة.