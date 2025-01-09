فوائد مطحون اللوز المر على الشعر

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 09:56 مساءً - متابعة- يوسف اسماعيل

بطبيعة الحال، يُعتبر اللوز المر من أكثر أنواع المكسرات فائدة للشعر، حيث يتميز بتأثيراته الإيجابية على صحة الشعر والبشرة.

إن تناول مطحون اللوز المر أو استخدامه كمكون في العديد من المنتجات التجميلية لها العديد من الفوائد المذهلة على الشعر، والتي سنتناولها بالتفصيل في هذا المقال.

أولاً، يحتوي اللوز المر على مجموعة متنوعة من المغذيات والعناصر الأساسية التي تعزز نمو الشعر وتقويته. فهو غني بالبروتينات والألياف والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والمغنيسيوم والنحاس والزنك، والتي تلعب دوراً رئيسياً في صحة الشعر. كما أنه يحتوي على فيتامينات مهمة كفيتامين E وفيتامين B والتي تساعد على تحفيز نمو الشعر وتقليل تساقطه.

ثانياً، يُعتبر اللوز المر مصدر جيد للدهون الصحية، خاصةً الأحماض الدهنية أوميجا-3 وأوميجا-6. هذه الأحماض الدهنية تلعب دوراً مهماً في المحافظة على صحة فروة الرأس والتقليل من جفاف الشعر وتقصفه. كما أنها تساعد على امتصاص الفيتامينات والمعادن الأخرى التي تحتاجها بصيلات الشعر لنموه بصورة صحية.

ثالثاً، يحتوي اللوز المر على مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على الحماية من التلف الناجم عن الجذور الحرة. هذه الجذور الحرة يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر وتقصفه وظهور الشيب المبكر. ومن خلال مكافحة هذه الجذور الحرة، فإن اللوز المر يساعد على الحفاظ على صحة البصيلات وتحسين نمو الشعر.

رابعاً، يتميز اللوز المر بخصائصه المضادة للالتهابات. فالتهابات فروة الرأس يمكن أن تؤدي إلى تساقط الشعر وتقليل كثافته. ومن خلال خصائصه المضادة للالتهابات، فإن اللوز المر يساعد على تهدئة وتخفيف هذه الالتهابات، مما يؤدي إلى تحسين صحة فروة الرأس وتعزيز نمو الشعر.

خامساً، يحتوي اللوز المر على خصائص مرطبة للشعر. فالشعر الجاف والمتقصف يمكن أن يصبح أكثر لمعاناً ونعومة من خلال إضافة مطحون اللوز المر إلى روتين العناية بالشعر. كما أنه يساعد على الحفاظ على رطوبة الشعر وتقليل التقصف والتكسر.