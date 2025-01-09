اليوم.. زعيم تنظيم الجهاد السابق ضيف “لن تسقط بالتقادم” على شاشة الفضائية المصرية

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الشيخ نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد السابق، ضيفًا ببرنامج “لن تسقط بالتقادم”، على شاشة الفضائية المصرية، اليوم الخميس في الخامسة والنصف مساءً.

ويكشف مؤسس تنظيم الجهاد، عمالة الإخوان للدول الاستعمارية، ومخطط تقسيم الوطن العربي، والشرق الأوسط الجديد، والمؤامرة على مصر.

يتحدث عن تجربته داخل الحركات والجماعات الإسلامية والمتطرفة، وكشفه القناع الزائف لجماعة الإخوان المحظورة، وعمالتهم للدول الاستعمارية الكبرى والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، ومشاركتهم في تنفيذ مخطط تقسيم دول الوطن العربي والشرق الأوسط الجديد.

ويوضح "نعيم" كيفية عمل جماعة الإخوان وولائهم لمن يدفع، وعن تمويل التنظيم الدولي في الخارج بمليارات من أجهزة استخبارات أجنبية، وأنها جماعة أقرب إلى الشيعية، ولا تعرف حرية الرأي أو الفكر أو المشورة والرأي للمرشد فقط، وأنهم تجار دم.

كما يكشف عن تجربته في أفغانستان، والحرب ضد روسيا، وعلاقاته بأسامة بن لادن، وأيمن الظواهري، وقيادات تنظيم القاعدة، وعلاقة الإخوان بالماسونية والصهيونية العالمية، ودورهم في تنفيذ مخططاتهم وكيف قفز الإخوان على ثورة 25 يناير، وضغط الولايات المتحدة لإعلان نجاح محمد مرسي رئيسًا لمصر.

البرنامج تقديم إيمان العقاد، وإخراج مصطفى جلال، وبردويسر هيثم مرتضى، ورئيس تحرير علي عثمان، ومن إشراف الدكتورة لمياء سمير، والمخرج خالد الأتربي رئيس القناة الفضائية المصرية.