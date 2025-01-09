تامر حسني يهنئ هنا الزاهد ويشيد بمسلسل إقامة جبرية حرص الفنان تامر حسني على دعم الفنانة هنا الزاهد والإشادة بها بعد عرض أحدث أعمالها الفنية مسلسل إقامة جبرية إقرأ المزيد

حرص الفنان تامر حسني على دعم الفنانة هنا الزاهد، والإشادة بها بعد عرض أحدث أعمالها الفنية مسلسل "إقامة جبرية" الذي انطلق اليوم الأربعاء 8 يناير ، حيث بارك تامر حسني لـ هنا الزاهد على العمل وأشاد بأدائها القوي في أول حلقتين من العمل.

نشر تامر حسني بوستر مسلسل "إقامة جبرية" عبر خاضية الـ"ستوري" لحسابه الخاص بموقع الصور والفيديوهات "إنستغرام" وكتب قائلًا: "مليون مبروك يا أجمل هنا، المسلسل شكله هيكسر الدنيا ودورك مختلف جداً، برافو على جرأتك في تقديم عمل درامي مختلف كده، يلا كله يركز مع مسلسل هنا عشان هتتفاجئوا بجد وهتسقفولها، وألف ألف مبروك لكل النجوم الكبار أبطال وصناع المسلسل".

تربط هنا الزاهد وتامر حسني صداقة قوية على المستوى الشخصى والعملي، حيث كان تامر حسني أول من قدم هنا الزاهد لأول مرة بالأعمال الدرامية من خلال مسلسل "فرق توقيت" الذي قام تامر ببطولته عام 2014، ثم استعان بها بعد ذلك كبطلة في فيلمه "بحبك" الذي تم عرضه عام 2022 وحقق نجاحاً كبيراً، ويكرر الثنائي تعاونهما في فيلم "ري ستارت" المنتظر طرحه في موسم أفلام عيد الفطر 2025.