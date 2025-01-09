العالم اليوم - نواب من الثنائي الشيعي يجتمعون مع جوزيف عون

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 9 يناير 2025 02:29 مساءً - قالت مصادر سياسية لسكاي نيوز عربية، إن نوابا من الثنائي الشيعي، بينهم النائب علي حسن خليل، يجتمعون مع قائد الجيش اللبناني جوزيف عون.

وتناول البحث في الربع ساعة الأخير الذي يسبق الجلسة الثانية للبرلمان لإجراء الانتخابات الرئاسية اللبنانية، بنودا عدة لاستطلاع موقف عون من عدد من الملفات والقضايا.

وطالب الثنائي الشيعي خلال اجتماعه مع جوزيف عون، بتكليف نجيب ميقاتي برئاسة الحكومة.

ومن بين القضايا التي بحثت بين الطرفين كيفية تطبيق القرار 1701، وإجراءات الجيش اللبناني فيما يتعلق بموضوع السلاح جنوب الليطاني وشماله، كما يتناول المجتمعون موضوع الحكومة المقبلة والحصص الوزارية المقبلة، لا سيما ما يتعلق بوزارة المالية.

كما تواصلت المباحثات مع الموفدين الدوليين في موضوع إعادة الإعمار والمساهمات الدولية المنتظرة في هذا المجال.

ولا تخفي المداولات خشية واضحة من عدم انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان، مما يثير قلق الثنائي الشيعي، وسيدفعهم للحصول على ضغط دولي وضمانات بإن الانسحاب سيتحقق ضمن مهلة الستين يوما التي حددها الاتفاق.

ماذا حصل في الجلسة الأولى؟

وفشل نواب البرلمان اللبناني في انتخاب جوزيف عون في الدورة الأولى من التصويت في الانتخابات الرئاسية اللبنانية.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لمدة ساعتين، وحدد الساعة 2 بعد الظهر موعدا للجلسة الثانية.

واعترض عدد من النواب على قرار رفع الجلسة، معتبرين أن "الدورة الثانية يجب أن تكون مباشرة بعد انتهاء الدورة الأولى".

وقد نال قائد الجيش السابق جوزيف عون على 71 في دورة التصويت الأولى.

ويحتاج جوزيف عون تصويت أكثر من ثلثي مجلس النواب المؤلف من 128 عضوا حتى يصبح رئيسا.

وفي حال عدم حصوله على تلك الأصوات تكون هناك دورة ثانية للتصويت يحتاج فيها أغلبية النصف زائد واحد.