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رياض - احمد صلاح - فاكهة لذيذة تخلصك من تجاعيد البشرة وسرطان الجلد، تعد المانجو من الفاكهة الموسمية التي يكثر انتشارها في فصل الصيف، والتي تتميز باحتوائها على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة للجسم، وتتعدد أشكال وأنواع المانجو فلكل نوع إسم وشكل مختلف، ومع اختلاف هذه الأشكال تبقى محببة للجميع سواء بتناولها كما هي أو في العصائر أو الحلويات، وتساعد المانجو في الوقاية من حالات الربو والسرطان، كما أنها مفيدة لصحة العظام، ولكن هل تعلمين أنها مفيدة لعلاج مشاكل البشرة أيضاً.

فوائد المانجو المتنوعة للبشرة

يمكن الاستعانة بالمانجو في العناية ببشرتك، والتخلص من المشكلات التي تواجهها، مثل:

التخلص من حب الشباب

تساعد المانجو في التخلص والقضاء على مشكلة حب الشباب، والبثور سواء عن طريق تناولها كما هي أو تطبيق لب المانجو على البشرة، حيث تعمل على فتح مسام الجلد وعلاج انسداد المسامات.

ترطيب البشرة

تعمل الدهون الصحية على ترطيب البشرة، لذا يمكن استخدام زبدة المانجو في ترطيب البشرة، وذلك لمن يعانون من جفاف الجلد باستمرار.

الحماية من سرطان الجلد

يحتوي المانجو على مركب البوليفينولات التي تمتلك خواص مضادة للأكسدة، والتي أثبتت العديد من الدراسات فاعليتها في الوقاية من سرطان الجلد.

علاج الأمراض الجلدية، تساهم المانجو في علاج الأمراض الجلدية التي تصيب البشرة والاكزيما والصدفية.

المانجو لمقاومة التجاعيد والشيخوخة