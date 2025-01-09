بشكل رسمي .. جراهام بوتر يقود وست هام

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 11:56 صباحاً - أعلن نادي وست هام، اليوم الخميس، عن تولي الإنكليزي، جراهام بوتر، مهمة قيادة الفريق، خلفاً للإسباني جوليان لوبيتيجي.

وكان النادي الإنكليزي أعلن إقالة لوبيتيجي من منصبه، أمس الأربعاء، بسبب سوء نتائج الفريق، خلال الموسم الحالي.

ووفقاً لما أعلنه وست هام فإن عقد جراهام بوتر يمتد حتى صيف 2027.

جدير بالذكر، أن جراهام بوتر منذ رحيله عن تدريب تشيلسي، خلال موسم 2022-2023 لم يتولَ أي مسؤولية تدريبية.