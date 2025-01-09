ريال مدريد يضع 4 لاعبين على لائحة البيع

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 11:56 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن نادي ريال مدريد قرر وضع عدة لاعبين على لائحة البيع، خلال الفترة المقبلة.

ويبحث الميرنجي عن التخلص من عدة لاعبين لا يقدمون الإضافة المطلوبة، ومن أجل إفساح المجال أمام التعاقدات الجديدة، التي ينوي إبرامها.

ووفقاً لما ذكره موقع “ديفينسيا سنترال” الإسباني، فإن إدارة ريال مدريد قررت عرض أربعة لاعبين للبيع، وهم: داني سيبايوس، أندري لونين، فران جارسيا، وفيرلاند ميندي.

ويعتمد قرار ريال مدريد بالتخلص من ميندي أو جارسيا بقدرته على حسم التعاقد مع المدافع الكندي، ألفونسو ديفيز، لاعب بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ورغم أن أندري لونين جدد عقده مع النادي الإسباني، الصيف الماضي، إلا أن هناك شكوك حول بقاءه مع الفريق، في ظل عودته لمقاعد البدلاء خلال الموسم الحالي، بسبب تواجد كورتوا، على عكس الموسم الماضي الذي كان به أساسياً.

وبالنسبة لداني سيبايوس، فإنه كان هناك أنباء عن رحيله أثناء فترة الميركاتو الشتوي الحالي، ولكن أنشيلوتي بدأ الاعتماد عليه مؤخراً، ولهذا قد يتأجل رحيله، إلى الصيف المقبل.