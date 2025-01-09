اليوم.. ويزو ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحل الفنانة ويزو، اليوم الخميس الموافق 9 يناير، ضيفة في برنامج "أسرار النجوم"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن تكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياتها الخاصة وبداياتها الفنية، وكواليس آخر أعمالها الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وأرفقت به تعليقًا:" استنوا الفنانة ويزو هتكون ضيفتنا بكرة في برنامج أسرار النجوم مع إنجي علي الساعة 8 مساءً".

آخر أعمال ويزو

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة ويزو، هو مشاركتها في فيلم “ اللعب مع العيال” بطولة الفنان محمد إمام، والذي تم عرضه مؤخرًا في دور العرض السينمائية.

أبطال فيلم اللعب مع العيال





يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.





أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي.