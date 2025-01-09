أنغام لـ دوت الخليج الفني: شركة صوت مصر ملهاش علاقة بالألقاب لكن لـ إكتشاف مواهب مصر وعندى ألبوم خليجي قريب

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفلت النجمة صوت مصر أنغام بالعرض الخاص لـ كليب أغنية تيجي نسيب، وسط حضور ضخم من صناع الألبوم والجمهور والتقي دوت الخليج الفني مع النجمة أنغام التي تحدث عن الألبوم والتحضيرات.

أنغام

تصريحات أنغام:

وقالت أنغام: سعيدة بالحالة اللى عملها الألبوم وفكرة عرض خاص لكليب حبينا نعمل حاجة جديدة ومميزة نتوج به نجاح الألبوم ومجهود الناس اللى اشتغلت فيه.

وعند سؤالها عن شركتها صوت مصر واختيارها لهذا الاسم تحديدا قالت: لو رجعنا شوية لورا هتلاقي أن ديما اللقب ده بيتقال، لكن لما قررت أعمل الشركة بالاسم ده كان عشان أنا ناوية اكتشف من خلالها مواهب مصر ملهاش علاقة بالألقاب خالص زي ما الناس بتقول.

وأضافت: كل شخص عنده موهبه بيعمل مجهود عشان موهبته دي فهو صوت مصر مش أنا بس، مصر فيها كتير أو ي زي أنغام وأحسن كمان يستاهلوا نقول عليهم صوت مصر كمان.

وعن أذا كان ستعود للتمثيل مره آخرى وأعمالها القادمة قالت: لو تامر حبيب هو اللى هيكتب هرجع، وعندي ألبوم خليجي قريب".

ويذكر أن حرص عدد كبير من صناع ألبوم تيجي نسيب النجمة أنغام للحضور إلى العرض الخاص، وكان من أبرز الحضور كلا من أمير طعيمة وزوجته، أكرم حسني، حسن الشافعي، تامر حبيب، لميس الحديدي، سالى عبدالسلام، محمد الشرنوبي وغيرهم.

تفاصيل اغنيه تيجي نسيب

اغنية تيجي نسيب ضمن أغاني ألبوم أنغام الذي يحمل نفس الاسم، الأغنية من كلمات أكرم حسني، ألحان إيهاب عبدالواحد، توزيع موسيقي ومكس حسن الشافعي، وماستر مايك بوزي.

أنغام

اغاني ألبوم تيجي نسيب لـ انغام

واحتوى ألبوم تيجي نسيب على 12 أغنية متنوعة ما بين الرومانسي والحزين، والأغاني هي وبقالك قلب، هو انت مين، موافقة، إيه الأخبار، خليك معاها، اسكت، أقولك إيه، كان برئ، القلوب أسرار، ماكنش وقته، بنعمل حاجات، وتيجي نسيب.