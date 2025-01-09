3 أمور احذر منها عند إنشاء حسابك البنكي

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 9 يناير 2025 07:58 صباحاً - التخطيط المالي السليم: أساس النجاح المالي

عندما تقرر إنشاء حساب مصرفي جديد، فإن من المهم أن تأخذ بعض الأمور في الاعتبار لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تجربتك المصرفية. إن الإعداد الجيد والتخطيط المالي السليم يمكن أن يساهموا في تحقيق مستقبل مالي مستقر وآمن.

الرسوم والعمولات

أحد الجوانب المهمة التي يجب عليك الانتباه لها عند إنشاء حساب بنكي هو الرسوم والعمولات. بعض البنوك قد تفرض رسومًا على العمليات اليومية مثل السحب والإيداع أو حتى استخدام أجهزة الصراف الآلي. لذا، من الجيد دائمًا أن تقرأ التفاصيل المالية الخاصة بالحساب وأن تكون على وعي بأي رسوم محتملة قد تواجها.

افحص الأوراق المالية المتوفرة لتجنب الرسوم الخفية.

قارن بين البنوك المختلفة للعثور على الأنسب لك.

أمان الحساب وكلمة المرور

الأمان في الحسابات البنكية هو أمر بالغ الأهمية. يجب عليك أن تحرص على اختيار كلمة مرور قوية وفريدة لحسابك، وكذلك تفعيل خاصية المصادقة الثنائية إذا كانت متاحة. هذه الخطوات البسيطة قد تساعد في حماية حسابك من الاختراقات والتلاعبات غير المرغوب فيها.

تجنب استخدام كلمات المرور نفسها لحسابات مختلفة.

قم بتحديث كلمة المرور بصورة دورية لضمان الأمان المستمر.

فهم شروط الحساب والإمتيازات

البنوك تقدم مجموعة متنوعة من الحسابات التي تحمل ميزات وفوائد مختلفة. قبل الالتزام بفتح حساب معين، من الضروري أن تقرأ وتفهم الشروط والأحكام الخاصة به. بعض الحسابات قد تقدم فوائد أو برامج مكافآت يمكن أن تكون مفيدة على المدى الطويل، ولكنها قد تحتوي أيضًا على شروط معينة يجب الوفاء بها.

تحقق من معدلات الفائدة المطبقة على المدخرات أو الإيداعات.

اعرف متطلبات الرصيد الأدنى للحفاظ على الحساب نشطًا.

في النهاية، يعتبر فتح حساب مصرفي خطوة هامة نحو إدارة مالية سلسة وموثوقة. عبر اتخاذ الحيطة والحذر عند التعامل مع الأمور المذكورة، يمكنك أن تضمن تحقيق أقصى درجات الفائدة من حسابك البنكي بأقل المخاطر الممكنة.