نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: الصادرات السلعية غير البترولية تتجاوز 40 مليار دولار… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 8 يناير 2025 10:11 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الصادرات السلعية غير البترولية قد تجاوزت 40 مليار دولار عام 2024، وهو رقم تاريخي يعكس تحسن أداء القطاع، حيث بلغت الصادرات في عام الماضي حوالي 35 مليار دولار.

وأكد خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الحكومة تسعى لزيادة هذه الأرقام عبر دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، عبر تسهيل الإجراءات وتبسيط إصدار رخص المشروعات الجديدة، بالإضافة إلى دعم سعر الفائدة للمصدرين والمصنعين.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ برنامج رد أعباء التصدير، بما في ذلك التعامل مع الجزء المتراكم والمتأخر على الدولة في الفترة بين يناير 2023 وحتى يونيو 2024.

وأضاف أنه سيتم البدء في صرف المبالغ المستحقة للمصدرين في أقرب وقت، حيث سيتم صرف أول دفعة للشركات التي استوفت جميع الأوراق المطلوبة، على أن يتم سداد المبالغ خلال ثلاثة أشهر.

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