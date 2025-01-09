نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيران تعلن عن خطة لنقل العاصمة إلى منطقة مكران على الساحل الجنوبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الحكومة الإيرانية عن خطة استراتيجية تهدف إلى نقل العاصمة الإيرانية من طهران إلى منطقة مكران الواقعة على الساحل الجنوبي للبلاد.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجه العاصمة الحالية، مثل الاكتظاظ السكاني، نقص المياه، وأزمة إمدادات الكهرباء.

تفاصيل القرار

قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن هذه الخطوة تهدف بشكل أساسي إلى معالجة المشكلات التي تعاني منها طهران، مثل الاكتظاظ السكاني ونقص الموارد الأساسية مثل المياه والكهرباء.

وأضافت مهاجراني أن العاصمة الجديدة ستقع في منطقة مكران، مشيرة إلى أن المشروع لا يزال في مراحل دراسية مبكرة.

وأوضحت مهاجراني أن الحكومة قد شكلت فريقين متخصصين لدراسة جدوى المشروع ووضع خطة اقتصادية تعتمد على استغلال اقتصاد البحر في المنطقة، وطالبت بالحصول على دعم من الأكاديميين والخبراء المحليين والدوليين في مجالات الهندسة والاقتصاد والاجتماع.

أهداف الحكومة الإيرانية

في هذا السياق، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، خلال زيارته لجامعة الإمام الحسين، أن الحكومة تسعى لاستفادة من التجارب المحلية والدولية لتحويل منطقة مكران إلى محور اقتصادي قوي يعزز من مكانة إيران في مجالات الاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا.

وأضاف بزشكيان أن هذا المشروع سيعزز من مكانة إيران الاقتصادية على مستوى المنطقة.

وقد أشار الرئيس الإيراني في وقت سابق إلى أنه تم التنسيق مع مستشارين دوليين لوضع خطة تطويرية شاملة لشواطئ منطقة مكران، مشيرًا إلى أن مستقبل إيران يعتمد بشكل كبير على تطوير هذه المنطقة.

التنمية المتوازنة في المنطقة

أوضح نائب الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية، شهرام دبيري، أن هناك العديد من المشاريع قيد التنفيذ لتنمية منطقة مكران ومحافظة سيستان وبلوشستان.

كما أكد أن الحكومة الإيرانية تعمل على تحقيق التنمية المتوازنة لهذه المناطق، مما يعكس اهتمام الحكومة بتوزيع التنمية على مختلف المناطق الإيرانية.