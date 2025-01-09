نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر تدين بأشد العبارات نشر حكومة الاحتلال خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت دولة قطر بأشد العبارات، نشر حسابات رسمية تابعة لحكومة الاحتلال خرائط تزعم أنها تاريخية لإسرائيل، تشمل أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن الأردن ولبنان وسوريا، وتعدّه انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.

وحذرت وزارة الخارجية من أن نشر الخرائط المزعومة من شأنه إعاقة فرص السلام في المنطقة، لا سيما في ظل الحرب الوحشية المستمرة على قطاع غزة.

وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته القانونية والأخلاقية لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية، والتصدي لأطماعه التوسعية في الأراضي العربية.

وجددت وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.