نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة النصر اليوم أمام الأخدود في الدوري السعودي والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد النصر لخوض مواجهة قوية أمام الأخدود، في إطار منافسات دوري روشن السعودي، لموسم 2024-2025.

النصر يواجه الأخدود في دوري روشن

ويحتضن ملعب الأول بارك معقل العالمي، المواجهة القوية بين النصر والأخدود، ضمن فعاليات الجولة الرابعة عشر من الدوري السعودي الممتاز.

ويحتل النصر المركز الرابع في ترتيب جدول دوري روشن، برصيد 25 نقطة، بينما يأتي الأخدود في المركز الرابع عشر، برصيد 12 نقطة.

موعد مواجهة النصر والأخدود في دوري روشن

من المقرر، أن تقام المواجهة يوم الخميس 8 يناير 2025، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والثامنة مساءٍ بتوقيت السعودية وقطر، والتاسعة بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة النصر والأخدود في دوري روشن

يمكنكم مشاهدة المواجهة، عبر شبكة قنوات SSC السعودية، وهي الناقل الحصري لمباريات دوري روشن، لموسم 2025/2024، وتحديدا على قناة SSC SPORTS 1HD.