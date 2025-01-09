نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي بلا محترفين أمام استاد أبيدجان للمرة الأولى في الموسم الحالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره ستاد أبيدجان وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويبحث الأهلي عن عودة الانتصارات بعد السقوط أمام شباب بلوزداد الجزائري بهدف نظيف في الجولة الماضية والتي أقيمت مباراتها على ملعب ٥ جويلية.

قائمة الأهلي تخلو من المحترفين

وللمرة الأولى في الموسم الحالي يخوض الأهلي مباراة بقائمة تضم اللاعبين المحليين فقط في ظل غياب المحترفين بشكل تام.

الغيابات تأتي في الثلاثي المغربي المصاب رضا سليم، يحيي عطية الله وأشرف داري اللذان تعرضوا للإصابة في مباراة سموحة.

بينما يغيب الجنوب أفريقي بريسي تاو والذي بات قريبا من الرحيل عن صفوف المارد الأحمر لنادي قطر القطري.

موقف وسام أبو علي ويوسف أيمن

وعلى الجانب الآخر يتواجد الثنائي وسام أبو علي ويوسف أيمن أصحاب الجنسيات الفلسطينية والقطرية إلا أنهم قيدوا كلاعبين مصريين.