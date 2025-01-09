نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لامين يامال: سأجدد عقدي مع برشلونة قريبا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أكد المهاجم الإسباني الدولي لامين يامال، أن برشلونة هو نادي حياته وأنه ينوي تجديد عقده مع الفريق الكتالوني قريبًا.

قال يامال في مقابلة مع شبكة سي إن إن سبورتس: "لا أعرف متى سيتم توقيع العقد، لكنني أعتقد أنه سيكون قريبًا. في النهاية، برشلونة هو نادي حياتي وأريد أن أبقى معه لأطول فترة ممكنة".



وشدد الجناح الشاب، الذي يرتبط بعقد مع برشلونة حتى 30 يونيو (حزيران) 2026، على أن رغبته هي "اللعب في الدوري الإسباني"، وتحديدًا الاستمرار في ارتداء قميص البرسا: "أريد اللعب للبارسا ونعم، سأجدد عقدي. سأفعل".

وبعد تعافيه من التواء في الكاحل الأيمن، سيعود لامين للمشاركة في كأس السوبر الإسباني بدءًا من الليلة في جدة أمام أثلتيك بلباو بنصف نهائي كأس السوبر الإسباني.

وأكد اللاعب صاحب الـ19 عامًا: "في عام 2025، سنبذل كل ما في وسعنا للفوز بالألقاب، بدءًا من كأس السوبر الإسباني، ونأمل أن يكون أفضل عامٍ في حياتنا".

كما شدد "في النهاية سنفوز بالليغا أمام الفرق التي خسرنا منها من قبل. أعتقد أن الأمر يتعلق بالتركيز، لقد أظهرنا أننا الأفضل في اللحظات المهمة وسنواصل فعل ذلك".