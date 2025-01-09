تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة ليفربول في كأس الرابطة

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ليفربول، ضمن منافسات نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في كأس الرابطة الإنجليزية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة ليفربول مع نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب توتنهام.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة ليفربول

حراسة المرمى: كينسكي.

خط الدفاع: بيدرو بورو، رادو دراجوشين، آرشي جراي، سبينس.

خط الوسط: رودريجو بينتانكور، بيرجفال، بيسوما.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، سولانكي، هيونج مين سون.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية