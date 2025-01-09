نيمار يؤكد: المونديال القادم هو الأخير في مشواري الكروي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن النجم البرازيلي نيمار، لاعب الهلال السعودي، أنّ كأس العالم 2026 في كرة القدم ستكون الأخيرة له مع منتخب بلاده الذي لم ينجح بعدُ في حسم تأهله إلى المسابقة الكروية الأعلى في العالم.

وصرّح مهاجم «سيليساو» لشبكة «سي إن إن»، وفقًا لما نقلته عنه الأخيرة الثلاثاء: «أعلم أن هذه آخر كأس عالم لي، إنها فرصتي الأخيرة. سأفعل كل ما بوسعي لتحقيق ذلك (الفوز باللقب)».

ولتحقيق هدفه الأكبر في مسيرته، سيكون على المنتخب البرازيلي حسم تأهله أولًا إلى النهائيات من بوابة تصفيات أميركا الجنوبية، حيث يحتل أبطال العالم خمس مرات المركز الخامس، وأن يُستدعى من قِبَل المدرب دوريفال جونيور من جديد، حيث يغيب لاعب برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي سابقًا عن صفوف المنتخب منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023 عندما تعرّض لإصابة قوية أمام الأوروغواي.

وسيكون لاعب الهلال السعودي الحالي، قد بلغ سن الـ34 عندما يحين موعد مونديال 2026 الذي سيقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وعاد نيمار إلى الملاعب في أكتوبر الماضي بعد غياب دام قرابة العام، لكن منذ عودته لم يشارك سوى في مباراتين ودخل في كلتيهما من مقاعد البدلاء.