نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أنشيلوتي يواصل دفاعه عن فينيسيوس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الدفاع عن لاعبه البرازيلي فينيسيوس رغم خسارة النادي للاستئناف الذي تقدم به ضد العقوبة.

ويمكن لفينيسيوس اللعب في كأس السوبر الإسبانية لكرة القدم رغم إيقافه لمباراتين مؤخرا.

وتعرض اللاعب للطرد بعدما صفع ستول ديميتريفسكي حارس مرمى فالنسيا في الشوط الثاني من مباراة الفريقين يوم الجمعة الماضي على ملعب ميستايا ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإسباني، عندما كان فريقه متأخرا 1-صفر.

وبعد استئناف قدمه النادي، أوقف الاتحاد الإسباني للعبة المهاجم مباراتين في الدوري، مما يسمح له بالمشاركة في المباراة أمام ريال مايوركا غدا الخميس بقبل النهائي كأس السوبر.

وكان أنشيلوتي واثقا من الفوز بالاستئناف، معتقدا أن المخالفة كانت تستحق بطاقة صفراء، وقال أيضا إن فينيسيوس يعاني من ضغوط نفسية هائلة بسبب حوادث سابقة من الإساءة العنصرية التي وجهت إليه في إسبانيا.

ولا يزال المدرب يرى أن قرار الإيقاف كان خاطئا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي قبل مباراة الغد المقررة في جدة بالسعودية: «نحن سعداء بفينيسيوس على كافة المستويات. أنا وهو نسمع ما يحدث على أرض الملعب. سأواصل قول إنه من الصعب أن تكون مثل فينيسيوس. والعقوبة غير صحيحة».

وسبق لريال أن واجه مايوركا هذا الموسم وتعادل معه 1-1 في المباراة الأولى للفريقين هذا الموسم، وأبدى أنشيلوتي سعادته بأنه في حالة التعادل، ستُحسم مباراة كأس السوبر عبر ركلات الترجيح مباشرة دون وقت إضافي.

وقال أنشيلوتي: «نعرف المنافس جيدا، وهم يعرفوننا. ستكون مباراة تنافسية للغاية، لقد كلفونا الكثير في الدوري الإسباني. لديهم إمكانات جيدة ويمكنهم القتال من أجل المباراة. تفكر في أنك ستلعب مباراة جيدة وتفوز بها. وإذا لم تفز، فهناك ركلات الترجيح».

وتابع: «هذا يغير الكثير. إذ يتم تجنب الوقت الإضافي، الذي قد تكون إدارته أكثر تعقيدا».