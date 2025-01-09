نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب احتفال "البالونة".. الأهلي يوقع عقوبة مالية جديدة على إمام عاشور (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجّر مصدر داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مفاجأة بشأن احتفال إمام عاشور، لاعب الفريق، بعد هدفه أمس أمام فريق سموحة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.

وأثار إمام عاشور الجدل بعد ظهوره بـ "بالونة" عقب تسجيله الهدف في مرمى سموحة في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الرياضي" أن الكابتن محمد رمضان، المدير الرياضي للنادي الأهلي، قرر توقيع عقوبة مالية على اللاعب وإبلاغه بها في مران الفريق اليوم.

وأكد المصدر أن الكابتن محمد رمضان قرر عدم إعلان العقوبة في بيان رسمي، والاكتفاء بإبلاغ اللاعب شفهيًا، لتجنب التأثير على مستواه في المباريات القادمة.

وأضاف المصدر أن العقوبة التي تم توقيعها على اللاعب لم تكن كبيرة، مشيرًا إلى أنها تهدف إلى تركيز اللاعب داخل الملعب وعدم الانشغال بالسوشيال ميديا.

يُذكر أن الكابتن محمد رمضان كان قد قرر تغريم إمام عاشور مليون جنيه بعد دخوله في مشادة مع زميله في الفريق محمد الشناوي عقب مباراة ستاد أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال إفريقيا.