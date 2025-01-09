نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يعلن تفاصيل إصابة أشرف داري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي خضع لها أشرف داري مدافع الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية.

وأوضح أن اللاعب بدأ على الفور في تنفيذ برنامج علاج طبيعي وتأهيل بدني لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية من جديد.

كان داري قد تعرض للإصابة خلال مشاركته في مباراة سموحة التي فاز بها الأهلي بنتيجة هدفين دون مقابل في إطار منافسات بطولة الدوري.