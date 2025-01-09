نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "تشنج عضلي" تفاصيل إصابة أشرف داري وموعد عودته للأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي جمال الغندور، إن أشرف داري مدافع النادي الأهلي سيغيب عن مباراة الفريق أمام ستاد أبيدجان في دوري أبطال افريقيا للإصابة.

وتابع الغندور خلال برنامج ستاد المحور:" أشرف داري مصاب بـ "تشنج عضلي" في العضلة الخلفية وهو مثل الثقل أو شد خفيف ولكن سيحتاج لراحة من التدريبات لمدة أسبوع حسب تعليمات طبيب الأهلي ومن ثم يعود للتدريبات الجماعية".

واختتم:" اللاعب خرج من قائمة الأهلي لمباراة ستاد أبيدجان وسيكون خارج مباراة الجونة في الدوري وسيتحدد موقفه من مباراة أورلاندو بايرتس بعد الاختبارات الطبية بعد إنتهاء فترة الراحة السلبية".