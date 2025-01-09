نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السماح لبرشلونة بتمديد فترة تسجيل داني أولمو في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - قال المجلس الوطني للرياضة في إسبانيا اليوم الأربعاء إنه منح نادي برشلونة تسجيلًا مؤقتًا لداني أولمو لبقية الموسم بعد انتهاء فترة السماح المبدئية لمدة أربعة أشهر في 31 ديسمبر الماضي.

وقع برشلونة مع أولمو في أغسطس الماضي مقابل نحو 55 مليون يورو (57 مليون دولار).

ولكن مع عدم قدرة النادي على الوفاء بالحد الأقصى للأجور في الدوري الإسباني، تم تسجيل لاعب خط الوسط المهاجم واللاعب الدولي الإسباني فقط في النصف الأول من الموسم.