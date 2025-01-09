نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم حسن شحاتة: مباراة أبوقير للأسمدة لن تكن سهلة على الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد كريم حسن شحاتة، أن مباراة الزمالك وأبوقير للأسمدة في دور ال32 من كأس مصر لن تكن سهلة على المارد الأبيض.

وواصل كريم حسن شحاتة،خلال برنامج كورة كل يوم المذاع على شاشة قناة الحياة، أن أبوقير للأسمدة من الفرق القوية في دوري المحترفين.

وأضاف كريم حسن شحاتة، أن مباريات الكأس صعبة على جميع الفرق وهناك مباريات تحدث بها بعض المفاجآت مثلما حدث في مواجهتى تيم أف سى فاز على فريق الاتحاد السكندري، والمقاولون العرب فاز على بتروجيت.