نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: مجلس أبوريدة هدم "مقابر" اتحاد الكرة.. والبعض استغل وفاة أحمد رفعت من أجل اللقطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة، لا يوجد به "مدفن" لاخفاء القرارات مثلما كان يحدث في المجلس السابق.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" أمس صدر قرار لطيف من لجنة شئون اللاعبين، لصالح أسرة الراحل أحمد رفعت، الذي توفى في مودرن سبورت، وشهد في وقتها أزمة كبيرة وعياط من البعض من أجل اللقطة، قبل أن تخرج الحقيقة من النيابة العامة".

وتابع:" يبدو أن مصطفى عزام، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، غير مكتبه، ولا يوجد هناك مدفن فيه من أجل دفن الخطابات، والقرار الصادر لأحمد رفعت صدر قبل تولي هاني أبوريدة بـ 25 يوم".

وواصل:" الاتحاد السابق كان يخاف من الإعلان عن القرارات، ومثلما حدث في قرارات لجنة الانضباط، ولكن تم الإعلان عنه أمس، رغم أن القرار قديم".

وشدد:" الدكتور جمال شعبان، قال في تصريح له أن الراحل أحمد رفعت كان يعاني من متلازمة القلب المكسور، ولذلك تحدثت مع الدكتور حازم خميس وهو ما نفاه".

وأكمل:" البعض يبحث عن اللقطة، وجمال شعبان، في منشور سابق له أكد أن أحمد رفعت، توفى نتيجة القهر والزعل، ولا أعرف كيف يقول هذا وهو طبيب قلب، وأول تشخصي لطبيب خريج أن الشريان التاجي يجب أن يكون سليم من ألج تشخيصه أنه مصاب بمتلازمة القلب المكسور".

وأردف:" الدكتور جمال شعبان، كان أحد أسباب تضليل الناس وقت وفاة أحمد رفعت مع وكيل اللاعب، وخرج في تصريحات للعديد من المواقع وأكد أن سبب الوفاة نتيجة الإصابة بمتلازمة القلب المكسور".

وواصل:" لا أعرف سبب عدم صدور القرارات في وقتها في مجلس جمال علام، واخفائها واسميها (مقابر اتحاد الكرة)، وهناك قرارات صدرت من لجنة الانضباط وخرجت بعد صدورها بـ 7 شهور ولا أحد يشعر بقيمتها".

وأكمل:" تفاجئت ببيان نادي مودرن سبورت، بأن النادي يسدد مستحقات الراحل لأسرته في المواعيد المتفق عليه وفق عقد اللاعب، ومن يوم الاعتذار عن التواجد في مودرن لا اتواصل مع وليد دعبس، ولا أعرف سبب صدور القرار والكش فعنه حاليًا".